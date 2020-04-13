Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за временной блокировки обращения Путина на ютьюб-канале НТВ

Роскомнадзор потребовал от Google объяснить блокировку на ютьюб-канале НТВ обращения президента РФ Владимира Путина от 25 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В запросе Роскомнадзора указано, что действия видеохостинга нарушают часть 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации о запрете в РФ цензуры», — пишет агентство.

НТВ сообщил о блокировке видео 13 апреля, меньше чем через час видео разблокировали.

В пресс-службе Google РБК пояснили, что видео с обращением Путина заблокировали по ошибке: «В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено».