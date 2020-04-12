В Москве умерли еще десять пациентов с COVID-19
Источник: Мосгорздрав
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Десять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли в Москве 12 апреля, сообщает городской оперативный штаб. Таким образом, общее число погибших от COVID-19 в столице выросло до 82 человек. Всего по России умерли 140 человек.
Среди умерших — пациенты от 39 до 80 лет. 39-летний пациент страдал гипертонией. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Среди них — кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз.
По данным федерального оперативного штаба на 12 апреля, в России зарегистрированы 15770 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах.