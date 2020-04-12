В Москве умерли еще десять пациентов с COVID-19

Десять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли в Москве 12 апреля, сообщает городской оперативный штаб. Таким образом, общее число погибших от COVID-19 в столице выросло до 82 человек. Всего по России умерли 140 человек.

По данным федерального оперативного штаба на 12 апреля, в России зарегистрированы 15770 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах.