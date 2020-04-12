В России за сутки выявлены более двух тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 12 апреля в России зарегистрированы 2186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 52 регионах. Общее число заболевших выросло до 15770 человек в 82 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+1306 человек за сутки), Московской области (+278), Санкт-Петербурге (+69), Мурманской (+61) и Нижегородской области (+42), Краснодарском (+31) и Красноярском (+25) краях.

За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 24 человека: 14 в Москве, четверо в Подмосковье, двое в Чечне, по одному в Костромской области, Башкирии и Ингушетии. За весь период распространения COVID-19 в России умерли 130 человек.

Из больниц выписан в общей сложности 1291 человек (+246 человек за сутки). Всего в стране проведены более 1,2 миллиона тестов на коронавирус.