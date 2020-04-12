В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве 11 апреля умерли еще 14 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Таким образом, число погибших от COVID-19 в городе выросло до 72 человек.

«Среди умерших — пациенты от 52 до 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта», — говорится в сообщении штаба.

По данным федерального штаба на 11 апреля, общее число заболевших коронавирусом в России превышает 13,5 тысячи человек. 106 человек умерли, более тысячи выздоровели.