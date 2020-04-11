Активист «Ассоциации народного сопротивления» вскрыл вены у здания Минюста в знак поддержки заключенных из Ангарска

Активист «Ассоциации народного сопротивления» (АНС) Михаил Пулин вскрыл себе вены у входа в здание министерства юстиции России. Об этом «МБХ медиа» сообщил пресс-секретарь АНС Никита Зайцев.

По словам Зайцева, таким образом Пулин выразил поддержку заключенным ИК-15 в Ангарске, где накануне произошел бунт.

Блогер Денис Стяжкин выложил в твиттере фотографии акции и написал, что Пулина доставили в больницу.

По информации «ОВД-Инфо», днем 11 апреля в Москве задержали четверых активистов АНС, которые планировали провести акцию в поддержку заключенных из Ангарска. Вечером их отпустили с протоколами за нарушение режима самоизоляции.

«Ассоциация народного сопротивления» продвигает левые политические взгляды. В июле 2019 года пресс-секретарь АНС Никита Зайцев вскрыл вены в отделе полиции после задержания на митинге за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

9 апреля заключенные ШИЗО колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли вены в знак протеста против действий администрации, а 10 апреля подожгли несколько рабочих построек. В колонию ввели спецназ. После подавления беспорядков на территории ИК обнаружили погибшего заключенного. Также сообщалось о нескольких сотнях пострадавших.