Задержанный на митинге в Москве активист вскрыл себе вены в полиции

Один из задержанных на митинге в Москве 27 июля — Никита Зайцев — вскрыл себе вены в отделе полиции в знак протеста, сообщает «ОВД-Инфо».

Зайцева, которого называют пресс-секретарем Ассоциации народного сопротивления, доставили в Тверской отдел полиции, составив на него административный протокол по статье 20.2 КоАП о нарушении правил проведения митингов. В полиции заявили, что после этого его отпустили.

Однако, по данным «ОВД-Инфо», на самом деле Зайцева отправили в НИИ Склифосовского. Врачи назвали произошедшее «попыткой суицида».

27 июля в центре Москвы на несанкционированном митинге за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны 1373 человека. 152 из них остаются в московских ОВД до понедельника, когда суды будут рассматривать их административные дела. Правозащитники сообщали о некоторых жестко избитых полицией протестующих. В полиции заявили, что более 600 задержанных на митинге не являются жителями Москвы.