Все фильмы «Дау» опубликуют в сети в апреле

Проект «Дау» режиссера Ильи Хржановского станет полностью доступен в сети на следующей неделе, с середины апреля. Об этом, как сообщает «Искусство кино», сам режиссер объявил слушателям лекции Polit.ru.

По словам Хржановского, сначала выйдут фильмы «Дегенерация» и «Наташа», которые ранее демонстрировались на Берлинском кинофестивале, а затем с перерывом в несколько дней появятся и остальные сериалы, тексты и все 700 часов отснятого материала для проекта.

Где и когда именно будут опубликованы фильмы, пока не уточняется.

«Дау» — художественный многосерийный проект, задуманный как фильм о советском физике Льве Ландау. Режиссер Илья Хржановский работал над ним 14 лет. Премьера картины состоялась в январе 2019 года в Париже.

В ноябре Минкульт РФ отказался выдать прокатное удостоверение четырем из десяти эпизодов «Дау», сославшись на пропаганду порнографии. Из-за этого создатели фильма собирались подавать в суд на министерство.