Создатели фильма «Дау» собрались подать в суд на Минкульт из-за частичного отказа в прокате

Создатели многосерийного фильма «Дау», которые не могут получить разрешение на прокат всех частей картины в России, планируют судиться с Минкультом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназванного представителя режиссера фильма Ильи Хржановского.

По словам собеседника агентства, решение обратиться в суд было принято после повторного отказа Минкульта в выдаче прокатного удостоверения.

«Нами получен ответ, что министерство не видит возможности дать удостоверение в связи с тем, что они все-таки усматривают некую порнографию в указанных сериях, и что согласно законам РФ, мы можем опротестовать любое решение Минкульта через суд», — сказал собеседник «Интерфакса».

В пресс-службе ведомства агентству заявили, что «все спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле с участием судебных инстанций и в рамках российского законодательства».

«Дау» — художественный многосерийный фильм, задуманный как фильм о советском физике Льве Ландау. Режиссер Илья Хржановский работал над ним 14 лет. Премьера картины состоялась в январе 2019 года в Париже.

В ноябре Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение четырем из десяти эпизодов «Дау», сославшись на пропаганду порнографии. Илья Хржановский обратился к главе ведомства Владимиру Мединскому с просьбой разрешить прокат всех частей «Дау».