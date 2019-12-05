Режиссер Илья Хржановский попросил Минкульт выпустить в прокат все части «ДАУ»

Режиссер Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта «ДАУ». Об этом сообщают «Ведомости», в распоряжении которых есть копия обращения режиссера.

Проект «ДАУ» — целостное произведение, которое не следует рассматривать по частям, пишет Хржановский. «Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии», — указывает он.

В работе над проектом, напомнил Хржановский, принимали участием многие всемирно известные деятели культуры. «Трудно себе представить, что все эти люди взялись бы озвучивать порнофильмы», — пишет режиссер.

Хржановский просит Минкультуры сформировать независимую комиссию, готовую пересмотреть решение о недопуске фильмов в российский прокат.

В министерстве культуры с письмом Хржановского пока не ознакомились, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

В ноябре Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта «ДАУ» — «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын», и «ДАУ. Саша Валера» — на основании того, что фильмы «содержат материалы, пропагандирующие порнографию». Еще шесть частей проекта получили право на прокат в России.

«Дау» — кинопроект, задуманный как фильм о советском физике Льве Ландау. Илья Хржановский работал над ним 14 лет. Премьера состоялась в январе в Париже.