Минкульт частично отказал в прокате фильма «Дау» Ильи Хржановского в России

Министерство культуры РФ отказалось выдать прокатное удостоверение четырем эпизодам многосерийного фильма «Дау» режиссера Ильи Хржановского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Прокатное удостоверение не получили «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын», «ДАУ. Саша Валера». В прокате отказали из-за того, что фильмы «содержат материалы, пропагандирующие порнографию», заявили в министерстве.

Еще шесть частей фильма получили прокатное удостоверение.

Представитель Ильи Хржановского это не комментировал.

«Дау» — масштабный кинопроект, задуманный как фильм о советском физике Льве Ландау. Илья Хржановский работал над ним 14 лет. В результате были отсняты 700 часов материала, из которого смонтировали 13 фильмов и сериалов. Открытие проекта состоялось 25 января в Париже.