В Москве введут цифровые пропуска для выхода на улицу

В Москве для передвижения по городу будут введены цифровые пропуска. Об этом «Медузе» сообщил собеседник в оперативном штабе Москвы. Аналогичную информацию со ссылкой на источники также приводит РБК.

В течение часа мэр Москвы Сергей Собянин выступит со специальным обращением, в котором объявит о новых мерах. По словам источника «Медузы», решение о более жестких мерах было принято из-за роста заболеваемости и большого числа нарушений самоизоляции со стороны москвичей.

«Ведомости» пишут, что перечень оснований для получения пропуска будет «широким», а некоторым категориям граждан они не понадобятся вообще.

К 10 апреля в Москве зафиксировали 7822 случая заболевания COVID-19, за сутки количество заболевших выросло на 1124 человека. С начала эпидемии от инфекции в Москве умерли 50 человек.

В Москве сначала ввели режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет, а с конца марта распространили его на всех проживающих в городе.