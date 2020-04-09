В России коронавирус будут диагностировать по клинической картине без лабораторного подтверждения

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в интервью «России-1», что людей с пневмонией будут лечить так же, как и больных коронавирусной инфекцией.

«Мы видим, что течение заболевания (COVID-19) развивается подчас столь быстротечно, что и у него уже есть характерная клиническая картина, что ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине», — сказал Мурашко (цитата по «Интерфаксу»).

Российские врачи ранее предложили отказаться от разделения стационаров на те, что принимают пациентов с COVID-19, и те, где лечат остальные пневмонии.

В России, по данным на утро 9 апреля, коронавирусную инфекцию диагностировали у 10131 человека в 81 регионе. 77 человек умерли, еще 698 выздоровели.