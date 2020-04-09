Врачи предложили не делить больницы на те, что принимают пациентов с COVID-19, и те, где лечат остальные пневмонии

В Москве создан клинический комитет, в который вошли главврачи больниц, принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией. Одним из первых предложений комитета стал отказ от разделения стационаров на те, что принимают пациентов с COVID-19, и те, где лечат остальные пневмонии.

В настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом, говорится в заявлении клинического комитета, которое цитирует в телеграм-канале оперативный штаб Москвы.

«Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными или рентгена», — заявил Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, который сам заболел коронавирусной инфекцией.

Приказ департамента здравоохранения об изменении принципов маршрутизации пациентов уже подписал, заявил руководитель этого ведомства Алексей Хрипун.

Ранее пациентов, доставленных в московские больницы, не принимающие больных с COVID-19, после подтверждения диагноза «коронавирусная инфекция» переводили в специализированные стационары, например, в Коммунарку.

Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщает «Интерфакс», заявляет, что по сравнению с предыдущими годами значительного роста заболеваемости внебольничными пневмониями в России нет.

В России по данным на 9 апреля коронавирусная инфекция диагностирована у 10131 человека, 76 умерли, 698 выздоровели. Случаи COVID-19 выявлены в 81 регионе России, большинство — в Москве.