«Русская служба Би-би-си»: министр связи лично собирал в телеграме заявки от россиян, застрявших на Пхукете

Формированием списка россиян, желающих вернуться в страну с таиландского острова Пхукет, занимался лично глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Ночью 9 апреля в телеграме был создан чат «Госуслуги: Пхукет-РФ». Он был предназначен для сбора заявок, поданных через портал госуслуг на рейс «Аэрофлота», который в тот же день должен был вылететь с Пхукета в Петербург и Москву (позже его перенесли на 10 апреля). Ссылку на чат выложило посольство России в Таиланде в своей официальной группе в фейсбуке.

Администратором чата значится пользователь «Минкомсвязь России», а на сообщения отвечал пользователь «Максут Шадаев» (сейчас такого пользователя в чате нет, но есть пользователь «Макс Ш»). Номер, привязанный к его аккаунту, соответствует реальному мобильному номеру главы Минкомсвязи, пишет «Русская служба Би-би-си». Министр не ответил на сообщения издания.

Также в переписке предположительно участвовали генконсул России в Пхукете Владимир Соснов и представители портала госуслуг, отмечает «Русская служба Би-би-си».

8 апреля «МБХ медиа» сообщило, что на острове Пхукет находятся более 400 россиян, которые не могут вернуться домой из-за коронавируса. С 10 апреля власти Таиланда намерены закрыть аэропорт Пхукета.

В общей сложности за границей из-за коронавируса остаются около 25 тысяч россиян, желающих вернуться домой. Их возвращают спецрейсами. 4 апреля эти перевозки были приостановлены, 6 апреля их возобновили.

После возобновления спецрейсов изменился порядок сбора заявок на них. Теперь, чтобы попасть на самолет в Россию, граждане должны заполнить форму на портале госуслуг. Списки желающих формирует Минкомсвязи.