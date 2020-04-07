«Инвитро» передумала делать тесты на коронавирус в своих клиниках

Частная медицинская компания «Инвитро» не будет проводить тесты на коронавирус непосредственно в клиниках, чтобы не подвергать риску здоровье клиентов и сотрудников. Об этом со ссылкой на компанию сообщает РБК.

«Инвитро» в середине марта планировала запустить тестирование в течение 30 дней. Теперь, как уточнили в компании, материал для анализов клиника будет отправлять в свой лабораторный комплекс в Новосибирске.

«Лаборатория получила тест-системы российского производителя АО „Вектор-Бест“ и сможет проводить исследование за один день», — пишет РБК.

К 7 апреля в России зарегистрировано 7497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 81 регионе. От болезни умерли 58 человек, выздоровели 494 человека.

Роспотребнадзор 6 апреля запустил платное тестирование на коронавирус на дому. Пока оно доступно только в Москве и Московской области.