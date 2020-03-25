Частные лаборатории в России начнут проводить тесты на коронавирус с 26 марта

Частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» с 26 марта начнут тестирование на коронавирус в некоторых городах России. Об этом сообщает ТАСС.

«Хеликс» будет проводить тесты в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В дальнейшем прием анализов откроется и в других городах. Тест будет стоить 600 рублей без учета услуги по взятию биоматериала (ее стоимость варьируется в зависимости от региона России).

«Гемотест» с 26 марта начнет прием анализов Москве и шести городах Подмосковья: Дзержинском, Подольске, Мытищах, Красногорске, Балашихе и Одинцово. С 31 марта к списку городов прибавится Симферополь. Тест будет стоить 1490 рублей, взятие биоматериала — 410 рублей.

О том, что к тестированию на коронавирус подключатся две частные лаборатории, также сообщила вице-премьер и глава федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова.

Сейчас в России тестирование на коронавирус проводят только государственные учреждения. Анализ бесплатный.

На прошлой неделе о старте тестирования на коронавирус заявила частная лаборатория «Инвитро». Услуга должна быть запущена в течение 30 дней.