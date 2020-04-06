В России зарегистрирован новый экспресс-тест на COVID-19. Он дает результат через 40 минут

Росздравнадзор зарегистрировал новый экспресс-тест на инфекцию COVID-19, который дает результат в течение 40 минут. Об этом сообщает «Интерфакс».

Точность теста составляет 94%.

Тест выпускает фармацевтическая компания «Генериум» из Владимирской области. Мощность производства «Генериума» пока минимальна, но постепенно компания планирует увеличить ее до 500 тысяч тестов в неделю.

Пока кроме «Генериума» свои экспресс-тесты зарегистрировала только компания «Смартлайфкеа», поставками этих тестов занимается «Эвотэк-Мирай Геномикс», получившая инвестиции от государственного Российского фонда прямых инвестиций.

Экспресс-тесты планирует зарегистрировать и «Система-Биотех» (принадлежит «АФК-Система»). С 27 марта регистрации в Росздравнадзоре ожидают их тесты методом обратной транскрипции с последующим ПЦР.

3 апреля регистрацию в Росздравнадзоре получила компания «ДНК-технологии», которая планирует производить в сутки до 100 тысяч тестовых наборов (методом ПЦР в реальном времени).

В России зарегистрированы тесты на коронавирус ГНЦ «Вектор», Центра стратегического планирования и управления рисками Минздрава, ЦНИИ эпидемиологии, «Вектор-Бест», «Литех», «Смартлайфкеа», «ДНК-технологий» и «Генериума».

В России, по официальным данным, на COVID-19 ежедневно тестируют более 30 тысяч человек.

С 6 апреля Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирус на дому. Пока оно доступно только в Москве и Московской области.