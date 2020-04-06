Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора объявил о запуске с 6 апреля массового тестирования на коронавирус на дому.

Услуга, которую можно пройти без назначения врача, предоставляется на коммерческой основе пока только в Москве и Подмосковье, но в дальнейшем охватит все регионы России.

Для проведения анализа используется высокочувствительная тест-система, разработанная учеными Центрального НИИ Эпидемиологии, сообщили в ведомстве. Процедура проходит практически бесконтактным способом.

«Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным на 5 апреля, в России зарегистрированы более 5,3 тысячи заболеваний COVID-19. 47 человек умерли. Всего в стране проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус.