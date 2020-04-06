«Не надо путать региональные полномочия с федеральными». Мишустин запретил закрывать границы между регионами России

Перекрытие административных границ в регионах России недопустимо. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

По словам премьера, на прошлой неделе руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.

«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», — сказал Мишустин.

Он также потребовал не создавать помехи доставке товаров на дом. «В ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям», — сказал Мишустин.

Запрет на въезд ввели Чечня (там также начал действовать запрет на выезд) и Челябинская область. Кремль заявил, что не давал подобных указаний.

На 6 апреля в России зафиксировано 6343 человека с коронавирусом в 80 регионах. 406 человек выздоровели, 47 умерли.