В России зарегистрированы 954 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждены 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число заболевших составило 6343 человека в 80 регионах.

Больше всего заболевших в Москве (+591 человек), Подмосковье (+82), Санкт-Петербурге (+35), Коми (+31) и Татарстане (+16).

За сутки, по данным штаба, от коронавирусной инфекции умерли еще два человека — в Подмосковье и Коми. Всего с начала распространения вируса в России умерли 47 человек. 406 человек выздоровели.

По всей России проведены более 758 тысяч тестов на коронавирус.