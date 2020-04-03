Трех москвичей с коронавирусной инфекцией оштрафовали из-за нарушения карантина

Трех жителей Москвы, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию в легкой форме, оштрафовали на четыре тысячи рублей из-за нарушения карантина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления мэрии Москвы Евгения Данчикова.

«Эти граждане предварительно подписали согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении, а остались дома. Оставшись дома, они взяли на себя обязательства находиться дома <…> Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они <…> вышли на улицу», — сказал Данчиков.

Мосгордума 1 апреля одобрила поправки в КоАП Москвы о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Источник ТАСС 3 апреля указал, что поправки внесли в московский КоАП, а сотрудники полиции исполняют федеральные законы. Поэтому пока они не могут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.

«Для урегулирования этого момента необходимо соответствующее соглашение между московскими властями и ГУ МВД РФ по Москве, которое будет подписано в ближайшее время», — сказал собеседник агентства. На момент выхода заметки о подписании соглашения не сообщалось.

Как сообщили РИА Новости в МВД Москвы, полиция к 3 апреля составила 145 административных протоколов «в отношении лиц, которые допустили нарушения законодательства», связанного с ограничениями из-за распространения коронавируса.

С 1 апреля действует федеральный закон о штрафах за нарушение карантина. Как пишет РБК, первые решения по таким административным делам суды вынесли уже 2 апреля. Так, на 15 тысяч рублей оштрафовали жителя Уфы. «Коммерсант» писал, что мужчина вышел во двор, чтобы перепарковать машину. Также на 15 тысяч рублей 2 апреля оштрафовали жительницу Новороссийска.