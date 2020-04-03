Жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч за перепарковку машины. Это первый штраф в России по новому закону о нарушении самоизоляции

В Уфе местного жителя оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Как отмечает «Коммерсант», это первый в России случай такого штрафа после внесения изменений в законодательство.

Инцидент произошел в ночь на 2 апреля. 33-летний мужчина вышел во двор, чтобы перепарковать машину. Он признал свою вину, отметив, что не знал о том, что совершает нарушение.

Поправки в законодательство, предусматривающие штрафы от 15 до 40 тысяч рублей за нарушение санитарных правил в период действия ограничительных мер, президент Владимир Путин подписал 1 апреля.

Ранее за нарушение режима самоизоляции штрафовали по статье о несоблюдении требований должностного лица. Она предусматривает штраф в размере от 300 до 500 рублей.