Спикер Мосгордумы посоветовал брать паспорта во время совместных поездок на машинах. Чтобы подтвердить факт совместной самоизоляции

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что жители города, которые не находятся на совместной самоизоляции, не должны вместе ездить на личном транспорте — в противном случае они будут оштрафованы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Если люди живут вместе, то их совместные поездки на автомобиле не запрещаются. «Если одна семья живет вместе, муж с женой проживают, они могут вместе, просто надо взять паспорта с собой», — цитирует агентство слова Шапошникова в эфире передачи «Время покажет».

Указ мэра Москвы о самоизоляции запрещает нахождение жителей города на расстоянии менее 1,5 метров во время поездок в транспорте, в том числе личном. Исключение — такси.