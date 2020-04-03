NASA рассказало о жизни будущих астронавтов на Луне

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало детали концепции долгосрочных лунных миссий с участием людей по программе . Об этом пишет TechCrunch.

В документе NASA рассказывает об элементах инфраструктуры, которые позволят обеспечить долгосрочное пребывание людей на Луне.

Речь идет в том числе о системе электроснабжения, мобильном жилом модуле, основном жилом модуле на поверхности Луны, а также о лунном вездеходе.

Концепция лагеря астронавтов на поверхности Луны по проекту «Артемида» NASA

Пригодная для жизни подвижная платформа позволит совершать поездки по Луне продолжительностью до 45 дней. Постоянный обитаемый модуль на поверхности спутника Земли будет вмещать одновременно до четырех человек.

Окололунная станция Gateway задумывается как основная база для тех, кто не занят непосредственно в исследовании лунной поверхности.

Что касается вездехода, то это роботизированный пилотируемый ровер с открытой кабиной — передвигаться в нем нужно будет в скафандрах и на небольшие расстояния.

В конце марта NASA из-за ситуации с коронавирусом временно заморозило сборку и испытания ракеты-носителя Space Launch System и корабля Orion для беспилотного облета Луны. Работа над Orion для пилотируемой лунной миссии продолжается.