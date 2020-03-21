Из-за эпидемии коронавируса NASA сделало нацбезопасность США приоритетом

NASA выбрало приоритетные проекты, которые не должны пострадать от эпидемии COVID-19. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства.

В условиях эпидемии NASA будет считать важнейшей работу, необходимую для национальной безопасности США, поддержки и защиты критически важной инфраструктуры.

Остается в силе все, что связано с функционированием МКС; работа диспетчеров в Центре управления полетами в Хьюстоне; поддержка телескопа «Хаббл»; работа спутников космической связи и GPS для министерства обороны США.

В приоритете также запуск нового марсохода летом 2020 года, не останавливается подготовка астронавтов, в том числе к старту на МКС 9 апреля.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции NASA приостанавливает интеграцию элементов космического телескопа «Джеймс Уэбб» и его тесты. Аппарат проектируют и строят 20 лет, к 2019 году он стал самым дорогим космическим телескопом в истории — стоимость достигла десяти миллиардов долларов. Сроки запуска несколько раз переносили.

Также NASA временно замораживает сборку и испытания ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и корабля Orion для беспилотного облета Луны. При этом над Orion для пилотируемой лунной миссии работа продолжается. Обе миссии — части проекта возвращения США на Луну «Артемида».