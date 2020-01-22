NASA запустило голосование за лучшее имя для нового марсохода. «Смелость»? «Упорство»? «Настойчивость»? Вам самим что больше нравится?

JPL-Caltech / NASA

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) составило шорт-лист имен для нового марсохода — его запустят в 2020 году.

Варианты предлагали американские школьники. Всего с августа 2019-го ученики всех возрастов — от младшей школы до 12 класса — представили 28 тысяч эссе. Из них выбрали сначала 155 имен, этим занимались 4700 волонтеров, а затем девять финальных вариантов.

Среди них, например, Courage («Смелость», хотя мы бы с радостью назвали его просто «Кураж»!), Tenacity («Упорство»), Ingenuity («Изобретательность»).

Имена марсоходов NASA — это традиционно имена существительные. На русский язык названия роверов обычно не переводят: журналисты так и пишут — ровер Curiosity или марсоход «Кьюриосити» (марсоход «Любознательность» звучит немного странно, а «Любознательный» — это название скорее для корвета).

Выбрать имя нового марсохода из девяти вариантов можно на сайте миссии до 27 января. Под каждым именем — эссе школьника, предложившего его.

Вот, к примеру, что пишет Тори Грей из штата Луизиана про имя Courage: «Идущий по бесплодной скалистой планете марсоход — олицетворение смелости».

«Названия прошлых марсоходов — это качества, которыми обладают люди <…> Но если роверы должны обладать такими же качествами, то мы упустили самое главное. Настойчивость <…> Мы встретим много неудач на пути к Марсу. Однако мы можем проявить настойчивость», — поясняет про вариант Perseverance Александр Мэтер из Вирджинии.

Когда опрос закроют, девять школьников обсудят предложенные ими варианты с астронавтом NASA Джессикой Уоткинс, «водителем» нового марсохода Ником Уилтси и с Кларой Ма, которая в 2009-м предложила для нового тогда марсохода имя Curiosity.

Победителя назовут в марте. Школьник, чей вариант станет именем ровера, будет наблюдать за его запуском с мыса Канаверал в июле 2020-го.

Пока что безымянный ровер будет искать на Марсе следы микробной жизни в прошлом планеты, марсоход оснащен буром, он также будет складывать в «тайник» образцы марсианской породы, которые, возможно, доставят на Землю будущие аппараты NASA.

First Drive Test of NASAʼs Mars 2020 Rover NASA Jet Propulsion Laboratory

Кроме того, аппарат будет изучать условия окружающей среды на Марсе — для потенциальной программы колонизации планеты.

Татьяна Пашкова