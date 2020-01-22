NASA запустило голосование за лучшее имя для нового марсохода. «Смелость»? «Упорство»? «Настойчивость»? Вам самим что больше нравится?
Американское аэрокосмическое агентство (NASA) составило шорт-лист имен для нового марсохода — его запустят в 2020 году.
Варианты предлагали американские школьники. Всего с августа 2019-го ученики всех возрастов — от младшей школы до 12 класса — представили 28 тысяч эссе. Из них выбрали сначала 155 имен, этим занимались 4700 волонтеров, а затем девять финальных вариантов.
Среди них, например, Courage («Смелость», хотя мы бы с радостью назвали его просто «Кураж»!), Tenacity («Упорство»), Ingenuity («Изобретательность»).
Имена марсоходов NASA — это традиционно имена существительные. На русский язык названия роверов обычно не переводят: журналисты так и пишут — ровер Curiosity или марсоход «Кьюриосити» (марсоход «Любознательность» звучит немного странно, а «Любознательный» — это название скорее для корвета).
Выбрать имя нового марсохода из девяти вариантов можно на сайте миссии до 27 января. Под каждым именем — эссе школьника, предложившего его.
Вот, к примеру, что пишет Тори Грей из штата Луизиана про имя Courage: «Идущий по бесплодной скалистой планете марсоход — олицетворение смелости».
«Названия прошлых марсоходов — это качества, которыми обладают люди <…> Но если роверы должны обладать такими же качествами, то мы упустили самое главное. Настойчивость <…> Мы встретим много неудач на пути к Марсу. Однако мы можем проявить настойчивость», — поясняет про вариант Perseverance Александр Мэтер из Вирджинии.
Когда опрос закроют, девять школьников обсудят предложенные ими варианты с астронавтом NASA Джессикой Уоткинс, «водителем» нового марсохода Ником Уилтси и с Кларой Ма, которая в 2009-м предложила для нового тогда марсохода имя Curiosity.
Победителя назовут в марте. Школьник, чей вариант станет именем ровера, будет наблюдать за его запуском с мыса Канаверал в июле 2020-го.
Пока что безымянный ровер будет искать на Марсе следы микробной жизни в прошлом планеты, марсоход оснащен буром, он также будет складывать в «тайник» образцы марсианской породы, которые, возможно, доставят на Землю будущие аппараты NASA.
Кроме того, аппарат будет изучать условия окружающей среды на Марсе — для потенциальной программы колонизации планеты.