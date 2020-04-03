Число заболевших COVID-19 в России превысило четыре тысячи человек

По состоянию на утро 3 апреля в России выявлен 601 новый случай COVID-19 в 32 регионах. Всего заболели 4149 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего новых заболевших в Москве (+448 человек), Подмосковье (+34), Краснодарском крае (+17), Пензенской (+11), Ленинградской (+10) областях и Ямало-Ненецком автономном округе (+10).

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли еще четыре человека: двое в Коми и по одному в Москве и Пермском крае. В общей сложности с начала распространения вируса в России от болезни умерли 34 человека.

Из больниц выписан 281 человек (+46 человек за сутки).