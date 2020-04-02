Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Пропуска пока вводить не будут

Ограничения, введенные властями Москвы в рамках борьбы с коронавирусом, продлены до 1 мая. Об этом в своем блоге написал мэр города Сергей Собянин.

Мэр также отметил, что пока пропуска для передвижения по городу вводиться не будут. «Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома», — отметил мэр.

При этом Собянин подчеркнул, что к вопросу введения пропусков власти могут вернуться если ухудшится эпидемиологическая ситуация или если граждане начнут часто нарушать режим самоизоляции.