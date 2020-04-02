Умер карельский историк Сергей Колтырин, осужденный на девять лет по делу о педофилии

Умер бывший директор краеведческого музея в карельском Медвежьегорске Сергей Колтырин, осужденный на девять лет колонии по обвинению в педофилии. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал».

Приговор историку вынесли в мае 2019-го, 4 марта 2020 года его освободили от наказания из-за состояния здоровья. Он оставался в колонии, поскольку прокуратура обжаловала его освобождение.

Как пишет «Карелия news», Колтырин умер в тюремной больнице.

В ведении Медвежьегорского районного музея, где работал Колтырин, находится мемориальный комплекс в лесу Сандармох, в котором глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев нашел массовые захоронения репрессированных середины XX века.

В 2018 году в Сандармохе Российское военно-историческое общество начало раскопки, чтобы подтвердить гипотезу, что в лесу захоронены не жертвы советских репрессий, а убитые финнами советские военнопленные. Сергей Колтырин высказывался против этой теории. Близкие историка предполагали, что уголовное преследование могло быть связано с его позицией.

На главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева в 2016-м завели уголовное дело о хранении детской порнографии, в 2018-м его оправдали. После этого Дмитриев стал фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.