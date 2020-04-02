Правительство потратит 2,6 миллиарда рублей, чтобы избежать безработицы

Правительство выделит из бюджета 2,6 миллиарда рублей банкам, чтобы компенсировать снижение доходов по кредитам малому и среднему бизнесу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Речь идет о кредитах на неотложные нужды, уточнил Мишустин: «В первую очередь — на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования и бытовых услуг».

Также, по словам Мишустина, кредитным организациям выдадут 5 миллиардов рублей субсидий, чтобы те могли обеспечить отсрочку платежей по кредитам для бизнеса. «В предстоящие полгода сумма таких отсроченных платежей по процентам за кредиты составит почти 10 миллиардов рублей», — сказал глава правительства.

Еврокомиссия 2 апреля объявила, что направит на сохранение занятости в условиях карантина 100 миллиардов евро (8,5 триллиона рублей по курсу Мосбиржи).

Эти деньги помогут государствам Евросоюза покрыть издержки от перехода компаний на кратковременные схемы работы. Такие схемы предполагают сокращение рабочих часов. Сотрудникам, которые работают меньше и соответственно получают меньше денег, оказывают господдержку.