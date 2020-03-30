Reuters: государство утратило контрольный пакет в «Роснефти»

Российский государственный холдинг сократил свою долю в «Роснефти» на 9,6%, получив взамен активы компании в Венесуэле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

«Формально у государства нет теперь контроля [над „Роснефтью“]», — сказал собеседник агентства. До этой сделки «Роснефтегазу» принадлежал контрольный пакет акций «Роснефти» — 50% плюс одна акция.

28 марта «Роснефть» сообщила, что продала свои венесуэльские активы неназванной «компании, на 100% принадлежащей правительству РФ». В сообщении отмечалось, что взамен «Роснефть» получила пакет собственных акций в размере 9,6%. На Московской бирже 27 марта такой пакет стоил 308 миллиардов рублей.

О том, что «Роснефтегаз» может быть покупателем венесуэльских активов «Роснефти», ранее со ссылкой на экспертов сообщила газета «Ведомости». При этом собеседники издания допускали, что покупателем мог быть кто-то другой.

В «Роснефти» не комментировали сделку по продаже активов в Венесуэле. В правительстве и Кремле отказались ответить на вопросы журналистов.

Госдепартамент США заявил в марте 2019 года, что «Роснефть» нарушает санкции в отношении Венесуэлы и продолжает покупать у страны нефть. Спустя год Минфин США ввел санкции в отношении двух дочерних структур «Роснефти» из-за работы в Венесуэле. Они затронули TNK Trading International и Rosneft Trading из Швейцарии. После продажи активов в Венесуэле «Роснефть» сообщила, что ожидает снятия американских санкций.

В апреле 2019 года агентство Reuters сообщило, что власти Венесуэлы с помощью «Роснефти» обходят американский запрет на продажу нефти. После выхода публикации «Роснефть» пообещала добиться запрета Reuters в России. В итоге агентство внесло исправления в свой материал.