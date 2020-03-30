Минздрав Белоруссии не обновлял данные по зараженным коронавирусом три дня. Журналисты потребовали предоставлять их ежедневно

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей страны ежедневно предоставлять информацию о распространении коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте БАЖ.

Ассоциация отметила, что журналисты как минимум трех белорусских СМИ столкнулись с невозможностью оперативно получить информацию по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Очевидно, наилучшим средством против появления и распространения фейков в медиа является оперативное предоставление официальной правдивой информации», — заявили в БАЖ.

На 27 марта в Белоруссии зафиксировали 94 случая заражения коронавирусом. С тех пор белорусский Минздрав не обновлял данные по ситуации с COVID-19 в стране. До этого ведомство публиковало их раз в два дня.

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