В Оренбурге умер пациент с коронавирусом. Это первый случай смерти за пределами Москвы
Источник: Интерфакс
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В Оренбурге умер пациент с коронавирусом, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе правительства Оренбургской области.
«Умер пациент, заразившийся коронавирусом в зарубежной поездке, — 57-летний мужчина. У него были сопутствующие заболевания», — сказал собеседник агентства.
Точная причина смерти мужчины устанавливается, пишет RT.
Это пятый случай смерти пациента с коронавирусом в России и первый случай за пределами Москвы.
По данным на 27 марта, в России коронавирусом заразились 1036 человек. В Оренбургской области было выявлено четверо заболевших COVID-19.