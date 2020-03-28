В Оренбурге умер пациент с коронавирусом. Это первый случай смерти за пределами Москвы

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«Умер пациент, заразившийся коронавирусом в зарубежной поездке, — 57-летний мужчина. У него были сопутствующие заболевания», — сказал собеседник агентства.

Точная причина смерти мужчины устанавливается, пишет RT.

Это пятый случай смерти пациента с коронавирусом в России и первый случай за пределами Москвы.

По данным на 27 марта, в России коронавирусом заразились 1036 человек. В Оренбургской области было выявлено четверо заболевших COVID-19.