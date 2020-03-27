В Москве умерла женщина, заболевшая коронавирусной инфекцией. Это четвертый случай в России

В Москве умерла 56-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве отметили, что при поступлении в больницу у женщины была диагностирована левосторонняя пневмония. У нее не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.

Таким образом, число умерших от болезни в России достигло четырех человек. Все летальные исходы зафиксированы в Москве.

Всего в России коронавирусной инфекцией заразились 1036 человек в 56 регионах, 703 из них — в Москве. 45 заболевших уже выздоровели.