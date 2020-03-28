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В Москве умерла пациентка с коронавирусом. Это третий случай смерти за день

Источник: Интерфакс
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В Москве умерла 69-летняя женщина, у которой было подтверждено заражение коронавирусом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

При поступлении в больницу у пациентки диагностировали двухстороннюю пневмонию, заявили в ведомстве. Женщина также имела ряд сопутствующих заболеваний.

Это пятый по счету летальный исход с заражением COVID-19 в Москве и седьмой в России. Кроме того, это третий случай смерти за один день: ранее 28 марта власти сообщили о смерти пациентов в Оренбурге и Петербурге.

По официальным данным, в России коронавирусом заразились 1264 человека, 49 из них выздоровели.

Заболели

Умерли

Вылечились

🇷🇺 Россия

1 264

7

49

🇺🇸 США

101 657

1 581

869

🇮🇹 Италия

86 498

9 134

10 950

🇨🇳 Китай

81 897

3 296

74 720

🇪🇸 Испания

65 719

5 138

9 357

🇩🇪 Германия

50 871

342

6 658

🇫🇷 Франция

33 014

1 995

5 700

🇮🇷 Иран

32 332

2 378

11 133

🇬🇧 Великобритания

14 631

760

135

🇨🇭 Швейцария

12 928

231

1 530

🇰🇷 Южная Корея

9 332

139

4 528

📝 Всего в мире

593 519
27 201
130 919
Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 28.03.2020 в 17:38 (по московскому времени)