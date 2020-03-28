В Москве умерла пациентка с коронавирусом. Это третий случай смерти за день

В Москве умерла 69-летняя женщина, у которой было подтверждено заражение коронавирусом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

При поступлении в больницу у пациентки диагностировали двухстороннюю пневмонию, заявили в ведомстве. Женщина также имела ряд сопутствующих заболеваний.

Это пятый по счету летальный исход с заражением COVID-19 в Москве и седьмой в России. Кроме того, это третий случай смерти за один день: ранее 28 марта власти сообщили о смерти пациентов в Оренбурге и Петербурге.

По официальным данным, в России коронавирусом заразились 1264 человека, 49 из них выздоровели.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 1 264 7 49 🇺🇸 США 101 657 1 581 869 🇮🇹 Италия 86 498 9 134 10 950 🇨🇳 Китай 81 897 3 296 74 720 🇪🇸 Испания 65 719 5 138 9 357 🇩🇪 Германия 50 871 342 6 658 🇫🇷 Франция 33 014 1 995 5 700 🇮🇷 Иран 32 332 2 378 11 133 🇬🇧 Великобритания 14 631 760 135 🇨🇭 Швейцария 12 928 231 1 530 🇰🇷 Южная Корея 9 332 139 4 528 … … … … 📝 Всего в мире 593 519 27 201 130 919 Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 28.03.2020 в 17:38 (по московскому времени)