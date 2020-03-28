В Москве умерла пациентка с коронавирусом. Это третий случай смерти за день
В Москве умерла 69-летняя женщина, у которой было подтверждено заражение коронавирусом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
При поступлении в больницу у пациентки диагностировали двухстороннюю пневмонию, заявили в ведомстве. Женщина также имела ряд сопутствующих заболеваний.
Это пятый по счету летальный исход с заражением COVID-19 в Москве и седьмой в России. Кроме того, это третий случай смерти за один день: ранее 28 марта власти сообщили о смерти пациентов в Оренбурге и Петербурге.
По официальным данным, в России коронавирусом заразились 1264 человека, 49 из них выздоровели.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
1 264
7
49
🇺🇸 США
101 657
1 581
869
🇮🇹 Италия
86 498
9 134
10 950
🇨🇳 Китай
81 897
3 296
74 720
🇪🇸 Испания
65 719
5 138
9 357
🇩🇪 Германия
50 871
342
6 658
🇫🇷 Франция
33 014
1 995
5 700
🇮🇷 Иран
32 332
2 378
11 133
🇬🇧 Великобритания
14 631
760
135
🇨🇭 Швейцария
12 928
231
1 530
🇰🇷 Южная Корея
9 332
139
4 528
…
…
…
…
📝 Всего в мире