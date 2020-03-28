Рамзан Кадыров закрыл въезд в Чечню и ограничил передвижение внутри республики
Власти Чечни ограничили передвижение жителей республики и закрыли въезд в Грозный из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель чеченского парламента Магомед Даудов в своем инстаграме.
«Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания. Временно ограничивается въезд в город Грозный», — сказал Даудов.
Запрет на въезд в Грозный не коснется жителей города, сотрудников СМИ, органов власти и правоохранительных органов, а также работников организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.
Контролировать соблюдение ограничений будут сотрудники правоохранительных органов. Какое наказание предусмотрено для нарушителей, Даудов не сообщил. Он также не уточнил, как долго будут действовать ограничения.
Обновлено. Рамзан Кадыров заявил, что въезд в Чечню также закрыт. «На определенное время резко ограничен въезд транспорта и людей в Чеченскую Республику и в Грозный», — написал он в своем телеграм-канале.
Дорогие братья и сестры! Я твердо убежден, что любой человек внесет большой вклад в борьбу с коронавирусом, если в ближайший небольшой период времени останется дома, как можно меньше будет контактировать с людьми. Берегите себя и своих близких!
В Чечне зафиксировано пять случаев коронавируса. В республике ограничены массовые мероприятия, аэропорт Грозного перестал принимать пассажиров без чеченской прописки.
В общей сложности в России выявлено 1264 случая коронавируса. По неофициальным данным, власти рассматривают возможность закрыть Москву и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки внутри страны.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
1 264
4
49
🇺🇸 США
101 657
1 581
869
🇮🇹 Италия
86 498
9 134
10 950
🇨🇳 Китай
81 897
3 296
74 720
🇪🇸 Испания
65 719
5 138
9 357
🇩🇪 Германия
50 871
342
6 658
🇫🇷 Франция
33 014
1 995
5 700
🇮🇷 Иран
32 332
2 378
11 133
🇬🇧 Великобритания
14 631
760
135
🇨🇭 Швейцария
12 928
231
1 530
🇰🇷 Южная Корея
9 332
139
4 528
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