Рамзан Кадыров закрыл въезд в Чечню и ограничил передвижение внутри республики

Власти Чечни ограничили передвижение жителей республики и закрыли въезд в Грозный из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель чеченского парламента Магомед Даудов в своем инстаграме.

«Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания. Временно ограничивается въезд в город Грозный», — сказал Даудов.

Запрет на въезд в Грозный не коснется жителей города, сотрудников СМИ, органов власти и правоохранительных органов, а также работников организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.

Контролировать соблюдение ограничений будут сотрудники правоохранительных органов. Какое наказание предусмотрено для нарушителей, Даудов не сообщил. Он также не уточнил, как долго будут действовать ограничения.

Обновлено. Рамзан Кадыров заявил, что въезд в Чечню также закрыт. «На определенное время резко ограничен въезд транспорта и людей в Чеченскую Республику и в Грозный», — написал он в своем телеграм-канале.

В Чечне зафиксировано пять случаев коронавируса. В республике ограничены массовые мероприятия, аэропорт Грозного перестал принимать пассажиров без чеченской прописки.

В общей сложности в России выявлено 1264 случая коронавируса. По неофициальным данным, власти рассматривают возможность закрыть Москву и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки внутри страны.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 1 264 4 49 🇺🇸 США 101 657 1 581 869 🇮🇹 Италия 86 498 9 134 10 950 🇨🇳 Китай 81 897 3 296 74 720 🇪🇸 Испания 65 719 5 138 9 357 🇩🇪 Германия 50 871 342 6 658 🇫🇷 Франция 33 014 1 995 5 700 🇮🇷 Иран 32 332 2 378 11 133 🇬🇧 Великобритания 14 631 760 135 🇨🇭 Швейцария 12 928 231 1 530 🇰🇷 Южная Корея 9 332 139 4 528 … … … … 📝 Всего в мире 593 519 27 198 130 919 Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 28.03.2020 в 15:01 (по московскому времени)