ЦИК: голосование по поправкам в Конституцию нельзя совмещать с сентябрьскими выборами

Голосование по поправкам в Конституцию нельзя проводить в единый день голосования 13 сентября 2020 года, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Сейчас некоторые политологи предполагают совмещение общероссийского голосования и единого дня голосования. Никакого совмещения быть не может! Это разные по характеру кампании, они регулируются разными законами. Совместить — значит загубить обе кампании. Этого не будет», — сказала Памфилова.

Она не уточнила, когда, по ее мнению, можно будет провести голосование по конституционным поправкам.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля. Владимир Путин утвердил эту дату 17 марта — но уже 25 марта объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за коронавируса.