Путин утвердил 22 апреля датой голосования по поправкам в Конституцию
Источник: Президент России
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Обновлено. На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой Путин допустил перенос голосования, «если ситуация потребует». Об этом сообщает «Интерфакс».
Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Документ опубликован на сайте Кремля.
Датой голосования Путин утвердил 22 апреля.
На общероссийское голосование вынесут вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»