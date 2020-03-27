На Сахалине на совещание у губернатора пришли люди в костюмах химзащиты. Они вывели оттуда человека, который не соблюдал самоизоляцию
Источник: АСТВ
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На Сахалине люди в костюмах химической защиты вывели мужчину с заседания с участием губернатора Валерия Лимаренко. Об этом сообщает телеканал АСТВ.
По данным телеканала, мужчина недавно вернулся из Испании и должен был соблюдать правила самоизоляции.
Сам Лимаренко подтвердил подлинность видео.
Роспотребнадзор с 19 марта требует от всех прибывающих из-за границы россиян соблюдать 14-дневную самоизоляцию в домашних условиях.
За несоблюдение режима самоизоляции россиян обычно штрафуют по административной статье о невыполнении требований должностного лица. 26 марта МВД сообщило, что всего были оштрафованы более 500 человек.