«Левада-центр»: обнуление сроков Путина одобряют 48% россиян, не одобряют — 47%
Мнение россиян по поводу поправки в Конституцию, обнуляющей президентские сроки действующего главы государства, разделилось поровну, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
В общей сложности обнуление президентских сроков одобряют 48% опрошенных (23% ответили «определенно да», 25% — «скорее да»). 47% не поддержали поправку (17% ответили «скорее нет», 30% — «определенно нет»). Пять процентов затруднились с ответом.
46% опрошенных хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года, 40% выступили против.
У 23% россиян принятие поправки об обнулении сроков не вызвало никаких особых чувств, 20% испытали возмущение, 19% — надежду. В целом позитивные эмоции (удовлетворение и надежду) выразил 31% опрошенных, негативные (недоумение и возмущение) — 36%.