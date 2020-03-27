Мнение россиян по поводу поправки в Конституцию, обнуляющей президентские сроки действующего главы государства, разделилось поровну, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

В общей сложности обнуление президентских сроков одобряют 48% опрошенных (23% ответили «определенно да», 25% — «скорее да»). 47% не поддержали поправку (17% ответили «скорее нет», 30% — «определенно нет»). Пять процентов затруднились с ответом.

46% опрошенных хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года, 40% выступили против.