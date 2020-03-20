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В какой стране не обнуляли срок правления президента? Выбирайте: Зимбабве, Таджикистан или Сенегал

В России скоро обнулят президентские сроки Владимира Путина — и он сможет баллотироваться еще на два срока. Чтобы это произошло, россиянам придется ответить только на один вопрос: одобряют ли они все-все поправки в Конституцию? Голосование запланировано (пока) на 22 апреля. Во многих странах мира уже обнуляли президентский срок. А попробуйте угадать, в какой не обнуляли. У нас только один вопрос.

Сейчас угадаю!