Главврач больницы в Коммунарке спрогнозировал пик коронавирусной инфекции в Москве в начале апреля

Главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что пик коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве может наступить в первых числах апреля. Об этом он заявил в интервью директору Центра паллиативной помощи Нюте Федермессер, опубликованном в ее ютьюб-канале.

«Я думал, что [пик заболеваемости придется на] конец этой недели. Пока прирост есть, теперь я думаю, что будет середина — конец следующей недели», — сказал Проценко.

Нюта Федермессер и Денис Проценко — Разговор без масок Нюта Федермессер

Главврач больницы считает, что в России не принимают избыточных мер в борьбе с распространением коронавируса. «Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно», — отметил он.

В ходе интервью Проценко сказал, что в России с распространением коронавирусной инфекции «надо готовиться к ». «Лучше перебдеть», — отметил он.

Во всем мире число заболевших коронавирусной инфекцией 26 марта превысило 500 тысяч человек. Больше всего случаев заражения в США, Китае и Италии — более 80 тысяч человек в каждой из стран. США занимают первое место по числу заболевших в мире.

В России, по данным на 26 марта, коронавирус обнаружили у 840 человек, из них 546 человек — в Москве. Двое заболевших умерли, 38 выздоровели.