Благотворительные фонды объявили сбор средств для помощи врачам

Благотворительные фонды «Правмир» и «Созидание» объявили сбор денег на покупку средств индивидуальной защиты для врачей.

«У врачей по всей России, которые работают с пациентами с коронавирусом, сегодня не хватает средств защиты: нет респираторов, масок, перчаток, халатов», — говорят в фонде «Правмир».

В «Правмир» уже обратились 10 региональных больниц и центров, сообщила Анна Данилова, входящая в правление фонда. В «Созидании» говорят, что получили просьбы о помощи от больниц Москвы и Подмосковья.

«Правмир» принимает пожертвования по этой ссылке, «Созидание» — по этой.

Ранее в марте благотворительный фонд «День первый» закупил для борьбы с коронавирусом два миллиона медицинских масок и респираторов, шесть тысяч защитных костюмов для врачей и другие медицинские изделия.

Основатель Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.