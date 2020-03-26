Основатель Alibaba Джек Ма передал России миллион медицинских масок

Основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма передал в Россию более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Джек Ма провел телефонный разговор с министром обороны Сергеем Шойгу и отметил, что «был глубоко тронут той помощью, которую Россия оказала в период развития пандемии коронавируса» в Китае, заявило Минобороны

Маски и тест-системы от Ма были доставлены из китайского города Ханчжоу в Москву самолетом Воздушно-космических сил РФ, пишет «Новая газета» со ссылкой на сообщение Минобороны.

Накануне о передаче помощи от Джека Ма в Россию сообщила компания Alibaba. Объем этой помощи не уточнялся.

Россия направила Китаю помощь для борьбы с коронавирусом в начале февраля. Груз содержал 2,2 миллиона защитных медицинских комплектов.

Россия не единственная страна, которой помог Джек Ма. Связанные с ним благотворительные фонды направили маски, тест-системы, аппараты ИВЛ и защитные костюмы в США, страны Латинской Америки и Азии.