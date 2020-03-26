У сотрудника аппарата правительства РФ обнаружили коронавирус

Обновление: Пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков подтвердил телеканалу «Дождь», что у одного из сотрудников аппарата правительства есть подозрение на коронавирус. Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Сотрудник направлен на карантин, все, кто с ним контактировал, взяты под наблюдение, помещения дезинфицированы.

У одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал «Медузе» собеседник, близкий к правительству. Наличие подозрений на коронавирус у одного из сотрудников аппарата подтвердил и источник «Медузы» в правительстве.

Положительный результат теста пришел 25 марта, болезнь сотрудник переносит без симптомов, но на работу с 26 марта не ходит, уточнил один из собеседников.

Карантин в здании правительства не объявлен. Заседание правительства 26 марта прошло в обычном режиме.

«Даже не все контакты заболевшего проверили почему-то», — заявил источник, близкий к правительству. Собеседник «Медузы» в правительстве, в свою очередь, утверждает, что точный диагноз не ставится . «Пока это только подозрения», — сказал он.

Пресс-служба оперативного штаба сообщила «Медузе», что не располагает информацией о заболевшем.

Правительство занимается основной работой по организации и координации борьбы с коронавирусом в России. Премьер-министр Михаил Мишустин возглавляет правительственный координационный совет по борьбе с коронавирусом, а вице-премьер Татьяна Голикова руководит федеральным оперативным штабом. О ситуации с коронавирусом они докладывают президенту Владимиру Путину, последнее совещание с ним прошло два дня назад, 24 марта.

По данным оперативного штаба на 11:00 мск 26 марта, в России было зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции, два человека умерли.

25 марта президент России Владимир Путин в специальном обращении к нации по поводу пандемии коронавируса объявил, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет в стране нерабочей.