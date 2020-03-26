Больных с коронавирусом начнут лечить в частной клинике «Медси»

Крупнейшая российская сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Как рассказал «Ведомостям» представитель клиники, всего в больнице доступны 650 коек и 40 аппаратов искусственной вентиляции легких. Пациентов начнут принимать в ближайшие дни по программам обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования.

До этого лечение зараженных COVID-19 шло только в госбольницах, в том числе в больнице в Коммунарке и инфекционной клинической больнице № 1 Москвы.

По состоянию на утро 26 марта в России зарегистрированы 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 410 — в Москве. Известно как минимум о трех случаях гибели пациентов, у которых диагностировали COVID-19 на фоне других патологий, но в официальную статистику их не включают.

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