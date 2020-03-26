Белоруссия обязала самоизолироваться приезжающих из-за границы. Неделю назад Лукашенко называл коронавирус «психозом»

Правительство Белоруссии обязало людей, въезжающих в страну, отправляться на двухнедельную самоизоляцию.

За людьми, которые приезжают из с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, дополнительно будет вестись 14-дневное медицинское наблюдение.

Белоруссия оставалась практически единственной страной в Европе, где до последнего времени не было почти никаких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. В частности, в стране не отменены спортивные соревнования и массовые мероприятия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее критиковал другие страны за введение антикоронавирусных ограничений. «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявлял он, в частности, 19 марта.

Официально в Белоруссии коронавирусная инфекция подтверждена у 86 человек.