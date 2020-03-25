Житель Новокузнецка предложил бизнесменам за 50 тысяч рублей прийти к их конкурентам и покашлять. СК начал проверку

21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка опубликовал в интернете объявление, в котором предложил бизнесменам «прийти к вашим конкурентам после поездки в Китай», чтобы покашлять или почихать, а затем сообщить об этом в больницу.

В МВД Кемеровской области рассказали, что мужчина оставил такое сообщение на сайте бесплатных объявлений. За свои услуги он просил 50 тысяч рублей. Откликнулся ли кто-нибудь на предложение, не уточняется.

Автор объявления сказал полицейским, что хотел пошутить, и отметил, что никогда не был в Китае. Полиция направила в Роспотребнадзор материалы об этом.

Следственный комитет начал проверку из-за случившегося. В СК расценили действия мужчины как «запугивание заражением коронавирусом».

В марте жителей России начали привлекать к ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе.