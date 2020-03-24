Владимир Путин во время визита в Коммунарку надел желтый защитный костюм. В нем он похож то ли на уточку, то ли на миньона

Владимир Путин посетил медицинский центр в поселке Коммунарка, где находятся пациенты с коронавирусом или подозрением на него.

Meduza

Чтобы не заразиться, президенту пришлось надеть желтый защитный костюм. При этом все остальные носили обычные белые. И тут началось…

Это что, злодей Крэнг из «Черепашек-ниндзя»?

А может, один из помощников Джесси Пинкмана и Уолтера Уайта из «Во все тяжкие»?

А может, это и вовсе миньон?

Хм, или же телепузик?

Впрочем, вдруг под костюмом скрывается Леонардо Ди Каприо. Ладно, вряд ли это он, но, согласитесь, есть что-то схожее.

Или?..

Какова ситуация с пандемией коронавируса? Да все как в «Чернобыле» от HBO. «Not great, not terrible».

Странно как-то совпало, что Путин надел такой костюм накануне выхода новой части Half-Life (на которую никто уже и не надеялся!).

Были и просто шутки, без фотошопа.

И самое главное: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы сфотографировать Путина на телефон и скинуть снимок единственному контакту в установленном там телеграме — некоему Диме. Песков потребовал позже уничтожить устройство.