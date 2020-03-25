Производитель пива «Клинское» предложил выпускать и бесплатно раздавать санитайзеры

Производитель пива AB InBev Efes попросил у правительства разрешения выпускать гели для дезинфекции рук (санитайзеры) без лицензии на производство непищевой спиртосодержащей продукции. Об этом пишут «Ведомости».

Компания может производить 400 литров санитайзера в день и готова бесплатно передавать его медицинским учреждениям и другим организациям.

У российских производителей крепкого алкоголя пока нет таких планов. Для санитайзеров нужна другая лицензия и другое оборудование, на перепрофилирование и получение разрешения уйдет год, сказал представитель Beluga Group.

Санитайзеры в России подорожали из-за повышенного спроса, по данным газеты, производители за последние две недели повысили стоимость в 2-3 раза. Сами производители рост цен, однако, не подтвердили.

О выпуске санитайзеров на основе изопропилового спирта, лицензия на который не нужна, также объявили производители косметики.

Так, Faberlic готова бесплатно передавать гель в штаб по борьбе с коронавирусом, когда продукт сертифицируют, и продавать его через свой сайт и распространителей по 99 рублей за упаковку.

Во Франции компания Pernod Ricard (выпускает виски Chivas Regal, Jameson, ром Havana Club) обязалась передать 70 000 литров спирта Laboratoire Cooper, которая снабжает антисептическими гелями аптеки страны, добавляют «Ведомости». Концерн LVMH решил выпускать антисептические гели на трех фабриках во Франции, где делали духи и косметику.